Роланд Франко був популяризатором творчості свого діда, головою правління Міжнародного фонду Івана Франка

У Києві на 90-му році життя помер останній онук українського письменника Івана Франка, уродженець Львова Роланд Франко. Про це повідомив Міжнародний фонд Івана Франка, засновником та головою правління якого був нащадок українського класика.

«З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка. Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися», – йдеться у повідомленні на сторінці фонду.

Директор Державного історико-культурного заповідника Богдан Лазорак повідомив, що Роланд Франко помер у Києві.

Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук.

Народився в сім'ї Тараса Франка. При хрещенні отримав подвійне ім'я – Роланд-Олександр. Навчався в середніх школах Львова та Станіславова (після 1962 року – Івано-Франківськ), згодом – на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту, а по переїзді до Києва в 1950 році – на гірничому факультеті Київського політехнічного інституту.

На початку 1950-х років Роланд Франко був запідозрений (разом з колишніми однокласниками) у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув'язнення його врятувало тільки дідове ім'я.

З 1972 до 1978 р. очолював Всесоюзний науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування, що виокремився з Інституту автоматики, відтак повернувся на попередню посаду. Автор близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.

У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.

Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».

З 1997 року Роланд Франко – заступник голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, з 2012 – виконувач обов'язків голови Фонду. Член правління Національної спілки краєзнавців України. З 2015 року – голова правління Міжнародного фонду Івана Франка.