У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 13 грудня:

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі закінчився швидким звільненням. Обговоримо, звідки в громадянина Росії дипломи про освіту Львівського університету і як він отримав посаду в українському уряді.

Компанію Дубневичів оштрафували на чотири мільйони гривень за крадіжку води і забруднення ріки Дністер. Порушення стосуються фірми, яка керувала тепловою електростанцією у Новому Роздолі. Оглянемо обставини нових зловживань.

Один з найбагатших людей Львівщини Зіновій Козицький купив газове родовище біля Дрогобича. Під час аукціону ціна зменшилася майже у чотири рази. З’ясуємо, як компанії Козицьких нарощують обсяги видобутку газу в Україні.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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