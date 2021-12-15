У четвер 33 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 16 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бетховена Л., 15
- Бігова, 51, 52
- Богданівська, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 2, 20, 22, 25, 34, 4, 6, 8
- Весняна, 2, 4, 6, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 3, 7, 8
- Визвольна, 1, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 18, 18а, 19, 2, 22, 3, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9
- Вільхова, 11, 11Б, 13А, 15, 2, 2а, 3, 7, 9
- Глинянський Тракт, 108, 68, 72, 76, 83, 83А
- Городницька, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 44, 44а, 48, 52
- Загірна, 61, 62, 63, 64, 66, 68
- Замкова, 1, 10, 10а, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 9б
- Зелена, 269, 271А
- Карманського, 1, 15, 17, 19
- Колоскова, 11, 9
- Коновальця Бічна, 2в
- Коновальця Є., 12, 13, 1-3, 16, 17, 19, 2, 22, 22В, 23, 24, 24г, 25-27, 29, 33, 33-А, 4, 5, 7
- Курінна, 4, 5, 56
- Липинського, 23, 48, 48а, 50, 65
- Малі Кривчиці, 11, 4А, 6
- Миколайчука І., 12а
- Навколишня, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 9
- Нагірна, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9
- Осикова, 1, 12, 15, 22, 22а, 22б, 22в, 9, б/н
- Переможна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Поетична, 2, 3, 5, 5Б
- Розточчя, 3а
- Сінна, 1, 11, 12, 12а, 13, 15, 16а, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 24, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Сірка І., 25
- Соснова, 34а, 34б
- Стеблиста, 12, 14
- Тернопільська, 9
- Ужгородська, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 6, 7, 8, 8А, 9
- Широка, 83а
- Ярославенка Я., 21, 22, 22А, 32
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