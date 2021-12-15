У четвер, 16 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бетховена Л., 15

Бігова, 51, 52

Богданівська, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 2, 20, 22, 25, 34, 4, 6, 8

Весняна, 2, 4, 6, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 3, 7, 8

Визвольна, 1, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 18, 18а, 19, 2, 22, 3, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Вільхова, 11, 11Б, 13А, 15, 2, 2а, 3, 7, 9

Глинянський Тракт, 108, 68, 72, 76, 83, 83А

Городницька, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 44, 44а, 48, 52

Загірна, 61, 62, 63, 64, 66, 68

Замкова, 1, 10, 10а, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 9б

Зелена, 269, 271А

Карманського, 1, 15, 17, 19

Колоскова, 11, 9

Коновальця Бічна, 2в

Коновальця Є., 12, 13, 1-3, 16, 17, 19, 2, 22, 22В, 23, 24, 24г, 25-27, 29, 33, 33-А, 4, 5, 7

Курінна, 4, 5, 56

Липинського, 23, 48, 48а, 50, 65

Малі Кривчиці, 11, 4А, 6

Миколайчука І., 12а

Навколишня, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 9

Нагірна, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9

Осикова, 1, 12, 15, 22, 22а, 22б, 22в, 9, б/н

Переможна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Поетична, 2, 3, 5, 5Б

Розточчя, 3а

Сінна, 1, 11, 12, 12а, 13, 15, 16а, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 24, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сірка І., 25

Соснова, 34а, 34б

Стеблиста, 12, 14

Тернопільська, 9

Ужгородська, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 6, 7, 8, 8А, 9

Широка, 83а

Ярославенка Я., 21, 22, 22А, 32

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