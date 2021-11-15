У вівторок понад 40 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 16 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на понад 40 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Брюховицька, 101, 105, 39, 39а, 39Б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89
- Великого В., 103, 61, 67, 69, 85, 85А
- Воробкевича С., 31а, 31б, 31В
- Ґеца Л., 9
- Горської А., 1, 3, 9
- Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8
- Заболотівська, 1 – 24
- Загородня, 47, 56, 58
- Каганця М., 101, 33а, 37 – 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72 – 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97
- Круп’ярська, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 2А, 6, 8
- Кузнярівка, 1, 21, 29
- Личаківська, 83, 111, 113
- Маршалівка, 1, 10, 10а, 12, 12а, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Мацієвича Л., 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 – 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 5, 52, 56, 7, 8, 8а, 9
- Машиністів, 28
- Миколайчука І., 20, 22, 24, 28, 30
- Могили П., 7
- Моторна, 100, 102, 104, 106, 108, 55, 57а, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 70а, 70б, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98
- Мучна, 36, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56
- Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є
- На Чвертях, 90а
- Озерна, 39а
- Олесницького Є., 1, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 119, 119а, 11а, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 45, 47, 5, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99
- Осикова, 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Павлокомська, 1а, 3
- Повітряна, 24, 26, 29, 31, 37, 39
- Прокоповича, 2, 32, 32а, 37, 39, 4
- Пропелерна, 103, 109, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 137, 141, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 97, 98, 99
- Рєпіна І., 11, 12, 12а, 13, 14, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9
- Ряснянська, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7
- Сагайдачного П., 10, 11, 11а, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Стрілецька, 1, 10, 12, 2, 3, 6, 6А, 6б, 8
- Сушка Романа, 5
- Сяйво, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127
- Тісна, 19
- Тростинна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Франка І., 121
- Чечета Г., 34, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 59, 61, 61а, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 81 А, 81а, 82, 83, 84, 88, 90, 90а, 91, 94, 96, 98
- Чижевського Д., 46, 50, 51, 51А, 53, 54, 55, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61а, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 74 – 86, 89, 91
- Шевченка Т., 318б, 320, 322
- Щурата В., 5
- Ярославенка Я., 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8
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