У п’ятницю, 17 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бабія О., 10, 11, 11а, 11б, 12, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б

Багряного I., 32, 34, 34А, 39, 46, 48, 50, 52, 59А, 61, 63, 65, 7А

Галицька, 7

Городоцька, 227

Грінченка Б., 10в, 6а, 8а

Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8

Зоряна, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 5, 6, 8, 9, 9а

Карманського, 15, 19

Китайська, 20, 22, 24, 3, 32, 32А, 3А, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 48а, 5, 50, 50а, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93

Лазаренка академіка, 36, 48, 48А

Медведецького Ю. професора, 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8

Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є

Назарука O., 1, 14, 15, 15А, 17, 20, 22, 24, 6, 7

Окружна, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 5, 9

Петлюри С., 7, 7А

Під Дубом, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8

Підміська, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Садівнича, 65

Садова, 2а, 29

Спокійна, 2, 4, 4А

Сулими І., 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 39, 41, 9

Суха, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9

Терлецького О., 53, 55, 57

Тернопільська, 9

Франка І., 121

Чорновола В., 6

Ярославенка Я., 21, 22, 22А, 32 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8

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