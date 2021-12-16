У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У п’ятницю, 17 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бабія О., 10, 11, 11а, 11б, 12, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б
- Багряного I., 32, 34, 34А, 39, 46, 48, 50, 52, 59А, 61, 63, 65, 7А
- Галицька, 7
- Городоцька, 227
- Грінченка Б., 10в, 6а, 8а
- Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8
- Зоряна, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 5, 6, 8, 9, 9а
- Карманського, 15, 19
- Китайська, 20, 22, 24, 3, 32, 32А, 3А, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 48а, 5, 50, 50а, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93
- Лазаренка академіка, 36, 48, 48А
- Медведецького Ю. професора, 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8
- Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є
- Назарука O., 1, 14, 15, 15А, 17, 20, 22, 24, 6, 7
- Окружна, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 5, 9
- Петлюри С., 7, 7А
- Під Дубом, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8
- Підміська, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9
- Садівнича, 65
- Садова, 2а, 29
- Спокійна, 2, 4, 4А
- Сулими І., 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 39, 41, 9
- Суха, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9
- Терлецького О., 53, 55, 57
- Тернопільська, 9
- Франка І., 121
- Чорновола В., 6
- Ярославенка Я., 21, 22, 22А, 32 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8
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