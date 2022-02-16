Як подати показники лічильників онлайн у Львові.

У четвер, 17 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 56 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами: Вічева-1, 2, 5;

Галицького Д. -2, 3, 6, 7;

Князя Лева -1, 11, 11А, 12, 14, 17, 2, 2/3, 4, 4Б, 6, 6а, 7, 9;

Мосяжна -2, 2а, 4;

Чорноморська -1, 12, 3, 9;

Одеська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ігорева 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Бринського -2, 4;

Ковельська -12, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4Г, 5, 6, 6а, 7, 9, діл.4В;

Крайня -1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9;

Помірки -1, 12, 12а, 2, 3, 7;

Ратича О. -65, 67, 69, 71, 73;

Тарнавка -1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9А;

Трависта - 17;

Шатківського О. -12, 12А, 12б, 4, 6, 8;

Юнацька -2, 4, 6;

Варшавська -120, 122, 124, 126, 133, 133В, 135, 136, 137, 137А, 141, 143, 143 К, 143-М, 143і, 143А, 143Б, 143В, 143Г, 143ж, 145, 145А, 147а, 149, 149А, 151, 153, 155, 157, 167, 171, 173, 173а, 175, 175а, 179, 179А, 179б, 181, 185, 187, 189;

Вовчка М. -10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 38, 4, 6, 8;

Голубовича С. -19, 21, 24, 26, 28, 35, 48;

Городоцька -101, 103, 105, 109, 111/1, 113, 115, 68, 70, 70/2, 72, 72-74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 93, 93/2Б, 95, 97, 99;

Долинського -2, 2А;

Замарстинівська -34, 8;

Звенигородська -5;

Карпатська -10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9, г-ж;

Люльки академіка - 4;

Металістів -10, 12, 14, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9;

Насипна -1, 11, 3, 5, 7, 9;

Новознесенська -103, 108, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 131а, 133, 133а, 133б, 19, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 64а, 66, 70, 70А, 76, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97;

Під Голоском -20, 22;

Під Дубом -2;

Піша -1, 2, 2/2А, 4, 6;

Пекарська -69Б;

Перова В. -10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Пильникарська -8а;

Пластова -4;

Польова -1, 10, 11, 113, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 40, 40Б, 42, 44, 5, 55, 6, 7, 8, 9;

Прилбицька (Рясне);

Сліпого Й. -1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

Старий Ринок -7;

Татарська -14, 16, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8;

Хмельницького Б. -10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 19, 21, 28, 28А, 294, 3, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 4, 4/1, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 73, 77, 8, 9;

Чорновола В. -6.

Івасюка В. 10А, 14, 14а, 19А, 21, 23, 25, 26, 26а, 26Б, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 6;

Боюховицька (Рясне) -149, 151, 153, 155, 157, 159;

Буковинська -3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8А;

Возняка М.,академіка -1, 10, 3;

Голоско КСТ «Долина» -11;

Голоско СК «Алмаз-1» - 45, діл 46;

Жнивна -2, 2а, 3, 3-А, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А;

Коверка -2, 4;

Микитки -4;

На Нивах -13, 13,13-А, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а; Орна -2, 3;

Панаса В; сотника (Рясне) -1а, 1б;

Ряснянська -106, 108, 112, 116, 118, 120, 120а, 128, 132, 27, 29, 31, 31а, 31б, 33, 35, 35а, 37, ДІЛ 16В;

Ряснянський проїзд - 1, 5, 6, 8;

Соника Панаса -1, 11, 13, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 43, 45, 5, 6, 7, 75, 9; Стельмаха - 1, 2, 3, 5;

Теслярська -2, 4, 4а.

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