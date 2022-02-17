Як подати показники лічильників онлайн у Львові.

У п’ятницю, 18 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами: Мікльоша К. - 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Авіаційна - 7 ;

Каштанова - 2, 2-А, 2А, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8;

Медової Печери - 1, 2, 45, 47;

Пасічна - 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 84б, 84в, 84Г, 86а, 88, 88а, 94, 98а;

Руставелі Ш. - 18, 4, 6;

Садівнича - 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 3, 37, 38, 38А, 4, 40, 40Б, 42, 42 а, 43, 45, 47, 5, 7, 8, 9;

Симиренків - 1, 11, 13, 13а, 17А, 2, 3-5, 3/5, 4, 6, 6А, 7, 8, 9;

Франка І.- 32, 35, 35/2, 37, 38, 38/4, 39, 39/3, 40, 41, 42, 43, 43/2А, 44, 44-46, 45, 45/1, 45а, 46, 57;

Ярошинської Є. - 1, 11, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9;

Грінченка Б. - 10, 11А;

Грушевського М. - 10, 11, 11/1, 11/12, 12, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 23, 3, 3/2, 4, 5, 7, 7 - 9, 8, 9;

Любінська - 89, 89-91, 89/37, 89А, 89В, 91Б;

Мідна – 2;

Мазепи I. Гетьмана - 17, 19, 20А, 21, 23, 25, 25-А,25-Б, 25А, 25Б;

Миколайчука І.- 9;

Пекарська - 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 61, 69, 73;

Петлюри С. - 2, 2,А, 2А;

Петрушевича Є. - 3, 5;

Скельна - 1, 2, 5;

Соколина – 4;

Хуторівка- 35;

Шота Руставелі - 10 Б, 12, 4;

Волошина А. - 2, 2б, 4;

Дорошенка П. – 13;

Драгоманова М. - 10, 11, 12, 13, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 25, 26, 26/7, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 4/1, 42, 44, 48, 48А, 5, 56, 58, 6, 8, 9;

Костомарова - 1-3, 16, 18, 20;

Поповича O. 2, 2/1А, 3;

Саксаганського П. - 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22/3;

Шевченка Т. - 26, 28, 28/2А, 30, 30/1Б, 34.

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