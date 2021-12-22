Синоптики повідомили про різке похолодання до -11°С.

У четвер, 23 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 32 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: 1-й Скнилівський провулок, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 7а, 9

2-й Скнилівський провулок, 10а, 14, 18, 18а

Великого В., 1, 9

Вівсяна, 10, 11, 12, 14, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9

Городоцька, 206а

Гречана, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18а, 19, 27, 29, 6, 7, 9

Грузинська, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а,

Замарстинівська, 235, 236, 236а, 237, 239, 239а, 241, 243, 243А, 243Б, 243в, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 61Д

Заозерна, 2, 41

Заозерний пров.6-й, 7, 7а, 8, 9

Збоїща, 2, 6а

Ірчана, 14, 7

Кавказька, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Космічна, 41

Кульпарківська, 200, 202, 204, 206, 206а, 208, 210, 212, 212а, 214, 216, 218, 218а, 218б, 220, 222

Лисенка, 14, 14а, 14б, 22, 22Б, 22Ц, 24, 33, 35, 37

Лірницька, 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 5, 6, 6а, 7, 9

Лукича, 12

Мазепи I. Гетьмана, 15, 17

Полтв'яна, 11, 12, 13, 14, 18, 19а, 2, 21, 25, 34, 34а, 34Б, 34в, 34е, 34є, 36, 38а, 4, 42, 9

Полунична, 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14б, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 27а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а

Пшенична, 13, 16

Рівненська, 9

Рубчака І., 2, 4

Самбірська, 1, 3

Скнилівська, 41, 42

Смотрицького М., 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9

Соняшникова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, 9

Хмельницького Б., 194Б, 196, 231

Церетелі А., 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9

Чигиринська, 28, 28а, 29б, 30, 32, 32г, 34, 36, 38, 7, 9

Щирецька, 10, 10а, 12, 6, 8

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