Синоптики повідомляють, що найближчими днями температура повітря на Львівщині та інших західних регіонах опуститься приблизно до 11°С морозу, вдень буде трішки тепліше – приблизно 8°С морозу. При цьому сильних снігопадів не очікується.

Львівщина

У вівторок, 21 грудня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 6 – 11°С морозу, в горах 13 – 16°С морозу, вдень 3 – 8°С морозу.

У середу, 22 грудня, вночі без істотних опадів, вдень часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11°С морозу, в горах 13 – 15°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

У четвер, 23 грудня, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10°С морозу, в горах 12 – 14°С морозу, вдень 1 – 6°С морозу.

Прикарпаття

У вівторок, 21 грудня, вночі температура повітря опуститься до 9⁰С, денна – до 6⁰С. Часом можливий невеликий сніг.

У середу, 22 грудня, температура повітря вночі становитиме до -12⁰С, денна коливатиметься у межах 5⁰С морозу.

У четвер, 23 грудня, температура повітря вночі становитиме 10 – 12⁰С морозу, вдень – 3 – 5⁰С морозу, без істотних опадів.

Волинь

У вівторок, 21 грудня, хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західній, 5-10 м/с. Температура вночі 8 – 12⁰С морозу, вдень 4 – 8⁰С морозу.

У середу, 22 грудня, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8 – 13⁰С морозу, вдень 2 – 7⁰С морозу.

У четвер, 23 грудня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8 – 13⁰С морозу, вдень 2 – 7⁰С морозу.

Рівненщина

У вівторок, 21 грудня, температура повітря вночі становитиме 8 – 10⁰С морозу, денна температура становитиме 5 – 7⁰С морозу, часом можливий невеликий сніг.

У середу, 22 грудня, без опадів, вночі температура повітря становитиме 9 – 11⁰С морозу, вдень – 4 – 6⁰С морозу.

У четвер, 23 грудня, також без істотних опадів, температура повітря вночі до 11⁰С морозу, вдень до 6⁰С.

Тернопільщина

У вівторок, 21 грудня, очікується невеликий сніг, вночі температура повітря становитиме від 8 до 10⁰С морозу, вдень – до 7⁰С морозу.

У середу, 22 грудня, без істотних опадів, вночі 8 – 10⁰С морозу, вдень – від 3 до 5⁰С морозу.

У четвер, 23 грудня, температура повітря також становитиме до 10⁰С морозу вночі, денна температура становитиме до 5⁰С морозу.

Закарпаття

У вівторок, 21 грудня, у Закарпатській області хмарно з проясненнями, часом слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. На високогір'ї туман та паморозь. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12°С, вдень 0 – 5°С морозу, на високогір'ї вночі 13 – 18°С, вдень 8 – 13°С морозу. Автошляхи: Часом слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Видимість добра, в слабкому снігопаді 2-4 км.

У середу, 22 грудня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. На високогір'ї туман та паморозь. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12°С, вдень 0 – 5° морозу, на високогір'ї вночі 13 – 18°С, вдень 8 – 13°С морозу.

У четвер, 23 грудня, хмарно з проясненнями, часом слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12°С, вдень 2 – 7°С морозу, на високогір'ї вночі 15 – 17°С, вдень 10 – 12°С морозу.

Буковина

У вівторок, 21 грудня, хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 5 – 10°С морозу, в горах 12 – 17°С морозу.

У середу, 22 грудня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 9 – 14°С морозу, місцями до 19°С морозу. Вдень 3 – 8°С морозу.

У четвер, 23 грудня, вночі до 11°С морозу, денна температура від 2 до 4°С, без істотних опадів.