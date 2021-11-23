У середу 35 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 24 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 35 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24
- Балтійська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9
- Білинського М., 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 5
- Ботанічна, 17
- Валова, 15, 19
- Висока, 7, 9а
- Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19
- Ґеца Л., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Дагестанська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а
- Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 1а, 27, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9
- Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Кузнярівка, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32а, 33, 35, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 5а, 61, 61а, 69, 7, 71, 9
- Личаківська, 104, 96
- Любінська, 196
- Мацієвича Л., 20а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 52, 56
- Машиністів, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
- Мечникова І., 17
- Мисливська, 29
- Некрасова M., 35В, 45А, 47
- Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42
- Олесницького Є., 101, 103, 105, 107, 109, 111, 119, 119а, 121, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99
- Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9
- Паркова, 10, 2, 2а, 4, 6, 8
- Паркова бічна, 10, 4
- Підвальна, 5
- Повітряна, 26
- Ревуцького Л., 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6
- Роксолани, 43Б, 51, 57, 59а, 59Б, 63, 65, 65а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Сербська, 15
- Скнилівська, 65б
- Соборна, 3
- Солом'янка, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 15, 15а, 16, 18, 18а, 18б, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 4А, 6, 9, 9а
- Сушка Романа, 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Чуваська, 24б, 30а, 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а, 54
- Широка, 100, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, 98
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