У середу, 24 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 35 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24

Балтійська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Білинського М., 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 5

Ботанічна, 17

Валова, 15, 19

Висока, 7, 9а

Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19

Ґеца Л., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дагестанська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а

Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 1а, 27, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9

Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кузнярівка, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32а, 33, 35, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 5а, 61, 61а, 69, 7, 71, 9

Личаківська, 104, 96

Любінська, 196

Мацієвича Л., 20а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 52, 56

Машиністів, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Мечникова І., 17

Мисливська, 29

Некрасова M., 35В, 45А, 47

Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42

Олесницького Є., 101, 103, 105, 107, 109, 111, 119, 119а, 121, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99

Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9

Паркова, 10, 2, 2а, 4, 6, 8

Паркова бічна, 10, 4

Підвальна, 5

Повітряна, 26

Ревуцького Л., 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6

Роксолани, 43Б, 51, 57, 59а, 59Б, 63, 65, 65а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Сербська, 15

Скнилівська, 65б

Соборна, 3

Солом'янка, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 15, 15а, 16, 18, 18а, 18б, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 4А, 6, 9, 9а

Сушка Романа, 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Чуваська, 24б, 30а, 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а, 54

Широка, 100, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, 98

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