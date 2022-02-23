Як подати показники лічильників онлайн у Львові.

У четвер, 24 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 50 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами: Канівська - 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 7, 8;

Любінська - 50, 52, 56, 58, 60;

Спокійна - 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7А, 7Б, 8, 8А, 9;

Алмазова о. ген. - 1, 1а;

Бальзака О. – 33;

Брюховицька - 103, 109, 111, 113, 115, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 133а, 134, 135, 137, 137А, 138, 138а, 138б, 139, 140, 142, 144а, 147, 156, 158, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 192а, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 55А, 57а, 59, 61, 61а, 63, 63А, 67, 71, 73, 75, 75а, 79, 81, 85, 91, 91а, 93, 93а, 95, 95а, 97;

Варшавська – 21;

Гранична - 11, 13;

Джерельна - 42, 44, 71;

Дивізійна - 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 18а, 2, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 3а, 40, 41, 42, 49, 5, 7А, 9;

Купчинського - 28, 29, 31, 32;

Липинського - 3, 5, 6, 6 а;

Лукасевича -2;

Любачівська - 1, 10, 10а, 12, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

Микитки - 2, 3, 4;

Павлокомська – 4;

Плетенецького Є. – 5;

Річицька - 1, 2, 4;

Ряснянська – 34;

Сорочинська - 2, 4, 6, 8;

Тисова – 8;

Холмська - 1, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 8, 8а;

Черемхова - 13, 15, 17, 19, 21, 21а;

Чорновола В. - 47, 49, 55;

Чубинського П. - 21, 21а;

Дружба КСТ - 27, діл 43, діл.№56;

Кінцева - діл.4;

Личаківська - 20, 240, 242;

Єрошенка - 19, 28, 30;

Брюховицька - 119А, 143, 162, 208, 99;

Вірменська – 8;

Гуцульська - 3, 5;

Катедральна - 2, 3, 5, 6, 6/2А, 7/30;

Княгині Ольги – 95;

Кондукторська – 48;

Короленка В. – 3;

Краківська - 1, 1-3, 15, 17, 22, 7, 9;

Міцкевича А. – 9;

Масарика T. – 3;

Наукова - 7Г;

Сербська – 6;

Беринди П. – 3;

Валова - 2, 3, 4, 5;

Галицька - 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 25, 29, 3, 5, 7, 9;

Ринок - 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 41, 41б, 7;

Рогатинців братів - 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 21/1, 29, 3, 4, 5, 7, 9;

Староєврейська - 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5/10, 6, 7, 7/14, 8, 9;

Театральна - 10, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8;

Шевська - 1, 10, 12, 14;

Яворського С. - 1, 2.

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