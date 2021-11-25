У п’ятницю майже 30 вулиць Львова будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У п’ятницю, 26 листопада, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 30 вулицях Львова. Протягом дня, з 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бабія О., 10, 11, 11а, 11б, 12, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б
- Гайдамацька, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Долинського, 2а
- Жовківська, 1
- Зоряна, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 5, 6, 8, 9, 9а
- Каштанова, 7
- Кримська, 19, 21
- Кубанська, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 25А, 25Б, 4
- Кубійовича, 35, 37, 39, 41
- Лобачевського, 4, 5, 6, 8, 11
- Медової Печери, 32, 49
- Надійна, 27
- Нечуя-Левицького I., 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 4
- Паркова, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 9
- Петлюри С., 7, 11
- Підміська, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9
- Рутковича І., 11А
- Садівнича, 29, 29А, 31, 33, 37, 39, 41
- Садова, 2а, 29
- Самчука У., 13, 14А, 15, 17, 19, 28, 30, 32
- Свєнціцького І., 7, 3
- Севери І., 5, 7
- Снопківська, 47
- Соколина, 2, 21а, 21Б, 23, 23А, 59, 6, 63, 65, 6А, 8
- Стуса В., 10, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55
- Франка І., 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120
- Хмельницького Б., 44, 46
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