У п’ятницю, 26 листопада, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 30 вулицях Львова. Протягом дня, з 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бабія О., 10, 11, 11а, 11б, 12, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б

Гайдамацька, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Долинського, 2а

Жовківська, 1

Зоряна, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 5, 6, 8, 9, 9а

Каштанова, 7

Кримська, 19, 21

Кубанська, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 25А, 25Б, 4

Кубійовича, 35, 37, 39, 41

Лобачевського, 4, 5, 6, 8, 11

Медової Печери, 32, 49

Надійна, 27

Нечуя-Левицького I., 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 4

Паркова, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 9

Петлюри С., 7, 11

Підміська, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9

Рутковича І., 11А

Садівнича, 29, 29А, 31, 33, 37, 39, 41

Садова, 2а, 29

Самчука У., 13, 14А, 15, 17, 19, 28, 30, 32

Свєнціцького І., 7, 3

Севери І., 5, 7

Снопківська, 47

Соколина, 2, 21а, 21Б, 23, 23А, 59, 6, 63, 65, 6А, 8

Стуса В., 10, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55

Франка І., 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120

Хмельницького Б., 44, 46

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