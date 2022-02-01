У середу, 2 лютого, «Львівобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи. Через це впродовж дня окремі вулиці у Львові, Рудному, Винниках, Сокільниках та Солонці будуть без електропостачання.

«Заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Орієнтовний час з 10:00 до 17:00. У зв'язку з цим можливі відключення електроенергії», – повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

У Львові без електропостачання будуть:

просп. Свободи, 41;

вул. Жасминова, 5А;

вул. Зелена, 0208, 0777, 0831, 1, 10, 11, 11 А, 111, 113, 115, 12, 12а, 13, 13-А, 133, 135, 137, 139, 14, 14-А, 143, 145, 15, 152, 154, 16, 16 Б, 160, 161, 163, 169, 17, 174, 179, 18, 18 А, 18-А, 182 А, 189, 19, 191, 2, 20, 21, 21A, 22, 22/1, 23, 24, 24 А, 24А, 25, 252, 26, 262, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 5., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 72, 78, 8, 8а, 9, Д1478, Д1479, Д1480, Д1481;

вул. Керченська, 11, 7, 9;

вул. Теліги, 10, 20, 22, 2б;

просп. Червоної Калини, 35.

У селищі Рудне будуть знеструмлені:

вул. Шептицького,

вул. Вокзальна,

вул. Шептицьких.

У м. Винники без світла:

вул. Івасюка, 1, 1В, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18А, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 20А, 22, 22А, 22В, 24, 3, 4, 42А, 42Б, 5, 6, 7, 8, 9;

вул. Банаха, 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, діл,№6, діл.6;

вул. Врецьони, 2, 4, 6;

вул. Галицька, 101, 101А, 103, 105, 105Б, 107, 107А, 107Б, 107В, 109, 109А, 11, 111, 113, 114, 13, 133, 14Б, 152, 17, 17А, 17Б, 18, 20, 21, 22, 23, 23 А, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 29А, 29А, 30, 30А, 32, 33, 33Б, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41В, 41Г, 42, 43, 43 А, 45, 45А, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 49А, 5, 50, 50А, 51, 51В, 51А, 51Б, 51В, 51Д, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 57, 57Є, 57А, 57Б, 57В, 58, 59, 60, 60А, 60Б, 60Д, 61, 62А, 64, 66, 67, 67А, 67В, 67Г, 68, 68А, 68Б, 68В, 69, 70, 70А, 72, 72Б, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 74А, 75, 75А, 76, 76А, 77, 77А, 78, 78Б, 79А, 79Б, 80А, 81, 81А, 82, 82А, 83, 83Б, 83А, 84, 84А, 85, 85А, 86, 86А, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 99, 99А, б/н;

вул. Жуковського, 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14А, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А, б\н; вул. Замкова, 1, 2, 2А, 2Б, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, діл.2;

вул. Засядька, 1, 1А;

вул. Кондратюка, 11, 16, 16А;

вул. Крива, 1;

вул. Лисика, 11Б, 12, 13Б, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 32, 34, 5, 7, 9, б/н, діл.№22;

вул. Любич-Парохоняк, 2, 4;

вул. Нагляка, 1, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7;

вул. Нечуя-Левицького, 1А;

вул. Огієнка, 1, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28А, 3, 32, 34, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 8, 9, 9А, діл.№3, к.н.0003;

вул. Під каменем, 3, 5;

вул. Піддубного, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9;

вул. Сахарова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

вул. Солов’їна, 1, 2, 7;

вул. Сухомлинського , б/н;

вул. Олени Теліги, 1, 1А, 2В, 3, 5, 6, 9, б/н;

вул. Франка, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19, 19Б, 1А, 2, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25, 25А, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 3А, 4, 5, 51Б, 6, 6А, 7, 9;

вул. Ціолковського, 12, 14, 16, 16А, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 69, 71, б/н, ДІЛ.1.

У с. Сокільники без світла будуть вулиці: Антоновича, Бічна Садова, Білозіра, Бічна, І. Франка, Бузкова, Володимира Великого, Винниченка, Д. Галицького, Кн. Ольги, Козацька, Лемківська, Львівська, М. Павлика, Мазепи, На пагорбі, На схилі, Панська гора, Сірка, Садова, Скнилівська, Спокійна, Сяйво, Успенська, Успенська бічна, Черемшини, Я. Мудрого, Яремчука.

У с. Солонка без електропостачання будуть мешканці вул. Наварійська.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.