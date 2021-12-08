У четвер, 9 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 23 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:30 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Антоновича В., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 6, 7, 8, 9

Бірківська, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 32, 34, 38, 5а, 7а, 9

Вербова, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 22, 26-28, 27а, 28, 2б, 2в, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 8, 9

Героїв УПА, 15

Глинянський Тракт, 11, 11а, 15, 16, 9, 9Б

Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8

Київська, 34, 36, 38, 39, 40

Козика М., 6, 8

Колумба Х., 11, 11А, 12, 14, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

Коновальця Є., 11Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40

Кримська, 33В

Личаківська, 183, 185, 187, 189, 195, 199, СЗШ №63

Мальвова, 1, 2

Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є

Надійна, 27

Опільського Ю., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Панаса В. сотника, 63

Ржегоржа Ф., 10, 13, 7

Ряснянська, 148

Сотника Панаса, 25, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 77, діл71

Сотника Панаса бічна, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 73, 77, 85

Франка І., 121

Ярославенка Я., 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8

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