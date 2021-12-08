У четвер 23 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 9 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 23 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:30 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Антоновича В., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 6, 7, 8, 9
- Бірківська, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 32, 34, 38, 5а, 7а, 9
- Вербова, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 22, 26-28, 27а, 28, 2б, 2в, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 8, 9
- Героїв УПА, 15
- Глинянський Тракт, 11, 11а, 15, 16, 9, 9Б
- Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8
- Київська, 34, 36, 38, 39, 40
- Козика М., 6, 8
- Колумба Х., 11, 11А, 12, 14, 4, 5, 5А, 7, 8, 9
- Коновальця Є., 11Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40
- Кримська, 33В
- Личаківська, 183, 185, 187, 189, 195, 199, СЗШ №63
- Мальвова, 1, 2
- Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є
- Надійна, 27
- Опільського Ю., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Панаса В. сотника, 63
- Ржегоржа Ф., 10, 13, 7
- Ряснянська, 148
- Сотника Панаса, 25, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 77, діл71
- Сотника Панаса бічна, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 73, 77, 85
- Франка І., 121
- Ярославенка Я., 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8
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