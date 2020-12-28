У вівторок, 29 грудня, на вул. Степана Бандери будуть підключати новий водопровід. Через це частина Франківського і Залізничного районів Львова протягом дня залишаться без водопостачання.

Зокрема, буде призупинено подачу води до вулиць: С. Бандери, Русових, Коновальця (№ 4−20, 1−23), Японська, Київська, Єфремова (№ 20−32, 1−37), Новий Світ, Глибока, Карпінського, Архітекторська, Брюлова, Бібліотечна, С. Крушельницької, Матейка, Технічна, Новаківського, Устияновича, Професорська, А. Митрополита.

Подача води з пониженим тиском (до другого поверху) буде здійснюватись до вулиць: Київська, Нечуя-Левицького, Антоновича, Коновальця (від № 25 і № 22 до кінця вулиці), Здоров'я, Чупринки, Кольберга, Вербицького, І.Богуна, Дорошенка, Л. Чину.

Водопостачання відімкнуть з 09:00 до 19:00.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води, зокрема забарвлення окисом заліза (іржею).

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15−51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259−15−50, +38 (032) 259−15−51 (для дзвінків з мобільного).

Нагадаємо, вул. Степана Бандери у Львові закрили на реконструкцію наприкінці вересня. Роботи виконує компанія «Онур», їх вартість становить 210 млн грн.