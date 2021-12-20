У Львові цього тижня зробити щеплення від коронавірусу можна у 13 центрах вакцинації
Графік роботи центрів вакцинації на тиждень 20 -26 грудня
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Дві дози вакцини вже отримали майже 850 тисяч мешканців Львова та області
У Львові та області триває вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 20 грудня в області проведено 1 806 472 щеплень, з них дві дози вакцини вже отримали 848 509 мешканців Львова та області.
Вакцинація триває. Цього тижня у Львові працюватиме 13 центрів вакцинації. Усі, хто планує зробити щеплення від коронавірусу, можуть зробити це і в будні дні, і у вихідні у зручний час.
Графік роботи центрів вакцинації на 20-26 грудня
- ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б, 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка» (Сихів) (м.Львів, проспект Червоної Калини, 81). 22-23 грудня з 10:00 до14:00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх). 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1). 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)
- Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 20-25 грудня з 13:00 до 19:00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna),
- ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)
- Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 20-24 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 20 -24 грудня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna),
- Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 21 і 23 грудня з 10:00 до 14:30 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna).
Зробити щеплення від коронавірусу можна і у стаціонарних пунктах вакцинації, що діють при поілклініках
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