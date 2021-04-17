Вранці суботи, 17 квітня, у місті почали висаджувати дерева у межах проекту «Озеленення планети». Його мета – висадка понад мільйона дерев у всіх куточках світу. Саджанці закупили коштом благодійників, а локації підшукала міськрада. Через карантинні обмеження Львів долучився до акції пізніше, ніж інші учасники. Дерева висадили у центрі міста, на території вздовж трамвайної колії на Сихів, біля лікарні швидкої медичної допомоги.

У Львівській області загалом висадять майже 100 тис. дерев на 17 локаціях, здебільшого це лісгоспи. До акції долучилися Львівська міська рада, обласна рада, ЛОДА та представники приватного бізнесу. Координувала висадку ГО «Добро.Дій».

«Львів долучається до акції “Озеленення планети”. Ми висаджуємо трішки пізніше, бо в нас були жорсткі карантинні обмеження. Ця акція дуже важлива, бо дерева – це чисте повітря, а ми ним дихаємо. І наша ГО “Добро. Дій” висаджує дерева впродовж 9 років», – розповідає координаторка проекту Віра Припасник.

Перші дерева висадили на Сихові, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вздовж трамвайної колії посадили 17 італійських тополь, або ж «Populus nigra Italica». Вартість одного саджанця близько 2 тис. грн.

«На цьому місці ми висаджуємо тополю “Італіку”. А перед тим ми висаджували й липи та інші дерева. Обираємо великі дерева, а тополю “Італіку” обрали тому, що вона не пушить, тому люди з алергією можуть не переживати. Ця тополя дуже хороша, вона швидко росте “пірамідкою”, дуже гарно вбирає пилюку», – пояснила вибір дерева працівниця міського управління екології Ірина Гнатушок.

Також експерти пояснили, чому вирішили не садити калину на проспекті Червоної калини. «Такі дерева висаджували тут раніше, але вони не можуть гарно рости, оскільки тут важкі умови: сильна посуха і невідповідний ґрунт», – додала Ірина Гнатушок.

Також у місті дерева висадили поблизу лікарні швидкої медичної допомоги та у Личаківському, Франківському та Шевченківському районах.

До слова, минулоріч під час екологічних проектів «Озеленення України» та «1 000 000 дерев за 24 години» висадили майже 2 млн дерев по всій країні, з них понад 200 тис. – на Львівщині.

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