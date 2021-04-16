Крістін Квін та Андрій Садовий висадили дерева у Львові напередодні Всеукраїнського дня довкілля

16 квітня мер Львова Андрій Садовий та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін разом висадили на площі Ринок рожевоквітний каштан. Візит дипломатки на Львівщину відбувається в межах офіційної церемонії ротації американських військових на Яворівському полігоні. Дерева у Львові висадили напередодні всеукраїнського Дня довкілля.

«Сьогодні я тут, щоб відвідати церемонію ротації групи американських військових, які перебувають в міжнародному миротворчому центрі у Яворові і проводять там підготовку українських військових. Ми маємо близько 150 військових на постійній основі тут, у Яворові, які надають підготовку для українських військових. І саме сьогодні відбувається церемонія зміни одних військових іншими», — цитує слова Крістіни Квін прес-служба ЛМР.

Тимчасово повірена у справах США в Україні під час візиту до Львова пов'язала синьо-жовту хустину на шию. На брифінгу вона розповіла про свої враження від міста.

«Я дуже рада знову відвідати Львів. Я була тут ще близько двох років тому. Ми мали змогу оглянути Музей міста у підвалах мерії, і він на мене справив дуже гарне враження. Ми багато питань обговорили з міським головою, в тому числі ситуацію з ковідом тут, у Львові, процеси децентралізації, які відбуваються в Україні», — додала пані Крістіна Квін.

Андрій Садовий запропонував залучати носіїв англійської мови у львівські школи. Також обговорили можливість відкриття Американського дому у Львові.

Хто така Крістіна Квін

Крістіна Квін працює у Посольстві США в Україні з травня 2019 року. У 2016-2019 рр. працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того вона виконувала обов’язки заступника голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд); радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті Президента. Крістіна Квін, окрім того, працювала в Місії США в Європейському Союзі в Брюсселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіппінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, вона працювала над питаннями стосунків із Європейським Союзом та двосторонніх відносин зі Словенією. Крістіна Квін отримала ступінь бакалавра з політології у Західному коледжі, ступінь магістра зі стратегічних досліджень у Військовому коледжі армії США.