На Lviv Fashion Week показали весільну сукню, яку створювали впродовж 400 годин. Фото дня

СуспільствоЮлія Лавришин, 29 жовтня34540

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Модель дефілює подіумом Lviv Fashion Week у сукні дизайнерки бренду Oksana Mukha Катерини Ялової, яку майстрині створювали впродовж 400 год, вручну розшиваючи камінням Swarovski та пір’ям. Загалом дизайнерка представила колекцію із 60-ти розкішних весільних суконь. Грандіозний показ відбувся у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького 28 жовтня і став завершальним у 20-му сезоні Lviv Fashion Week.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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