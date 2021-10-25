Львів посів перше місце у всеукраїнському конкурсі зі сталої мобільності

Львів посів перше місце у всеукраїнському конкурсі зі сталої мобільності серед міст із населенням понад 250 тис. мешканців. Також серед міст із населенням до 100 тис. нагороду отримав Дрогобич. Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради у понеділок, 25 жовтня, урочисте нагородження відбулося 21 жовтня в Івано-Франківську.

Переможців визначали у чотирьох категоріях: міста до 50 тис. мешканців, від 50 до 100 тис., від 100 до 250 тис. та понад 250 тис. мешканців. Загалом на конкурс надійшло 33 заявки від 27 міст.

Улітку 2021 року ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» запустила конкурс для міст із двома номінаціями – «Повітря» та «Мобільність». Для участі в конкурсі треба було подати відповідну заявку від міста. На конкурс надійшло 33 заявки від 27 міст. Далі відбувалось опитування серед мешканців міст-учасників конкурсу щодо оцінки якості громадського транспорту, ситуації з паркуванням, велосипедною інфраструктурою, зеленими зонами . Організатори конкурсу отримали понад тисячу відгуків.

«Система оцінювання заявок була багатовимірна. Це і відгуки громадськості, і статистичні дані – наприклад, як оцінка розподілу бюджетів, реєстрація старих автомобілів. Члени журі оцінили кожну заявку і обговорили спірні питання. Для кожної з двох номінацій був свій склад журі», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Фото ЛМР

За результатами конкурсу у номінації Мобільність серед міст до 100 тис. населення місця розподілили так:

1 місце – м. Дрогобич;

2 місце – м. Миргород.

Міста 100-250 тис. населення:

1 місце – м. Івано-Франківськ;

2 місце – м. Тернопіль.

Міста з населенням понад 250 тис.: перше місце розділили Львів та Чернігів.

Відзнаку для міста з населенням до 50 тис. осіб отримало м. Дубно.

Львів представляли начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, менеджер Інституту міста Михайло Ленчук та координатор проектів Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у Львові Марта Пастух.