Львів став другим у рейтингах прозорості та підзвітності найбільших українських міст за 2020 рік, який уклали аналітики Transparency International Ukraine (TIU). Львів отримав 85,2 балів зі 100 можливих у рейтингу найпрозоріших міст і 22 бали – у рейтингу підзвітності міст власним громадам. Першу сходинку в обох випадках посів Маріуполь, який має 86,6 балів та 32 бали відповідно.

Згідно зі звітом, Маріуполь і Львів стали лідерами завдяки таким крокам, як впровадження системи електронної реєстрації заяв на житло, розкриття інформації щодо комунальних житлових приміщень, запуск електронних інструментів для реєстрації у соціальних службах і навчальних закладах. В обох містах створені захищені канали зв’язку, а також оприлюднена інформація про уповноважені органи із запобігання корупції.

Окрім того, Маріуполь – єдине місто, яке оприлюднює вичерпні дані про виділення службового житла, виведення його з такого статусу, а також дані про приватизацію. Львів – одне з небагатьох міст, де впродовж 2020 року проводили аукціони з продажу місць для розміщення сезонної торгівлі.

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«Я розумію, що бути у фіналі – це дуже добре, і я переконаний, що кожне місто України цього прагне. Ми використовуємо кошти платників податків, і вони вимагають від нас максимальної прозорості і максимальної якості. Дякую всім, хто був долучений до рішення віддати нам друге місце, і бажаю всім нам нових перемог», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час онлайн-нагородження міст-переможців.

До першої п’ятірки рейтингу прозорості також потрапили Дрогобич (78,1 бала), Вінниця (76,7 бала) і Тернопіль (75,2 бала). До слова, Дрогобич протягом останніх двох років (2018-2019 рр.) був лідером цього рейтингу, проте нині опустився на третю сходинку.

Transparency International укладає рейтинг прозорості для 100 найбільших міст України з 2017 року, роботу влади у кожному місті аналізують за 86 показникам у 14 галузях.

Аналітики TIU зазначили, що 2020 року найкращі показники прозорості міст були в галузі освіти, кадрових питаннях, можливості доступу і участі в роботі влади. Найменш прозорою четвертий рік поспіль залишається галузь житлової політики.

Цьогоріч організація вперше склала рейтинг підзвітності 50 українських міст місцевим жителям. У ньому, окрім лідерів Маріуполя (32 бали) і Львова (22 бали), опинилися Покров (22 бали), Біла Церква (21 бал) і Чернівці (20 балів).

Мінімальна оцінка – у Ковеля і Дніпра (3 бала), Шостки (4 бали), Ізмаїла (6 балів), а також Новомосковська і Кам'янця-Подільського (по 7 балів).

«Результати двох рейтингів демонструють суттєвий розрив між фактичною та декларативною відкритістю міст. Рівень підзвітності виявився вчетверо нижчим за рівень прозорості», – повідомили укладачі рейтингу.

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Дослідження показало, що рівень прозорості та підзвітності міст не залежить ні від їхнього розміру, ні від регіону. Головним чинником у впровадженні змін є проактивна позиція органів місцевого самоврядування.

До слова, раніше Львів посів третє місце в рейтингу обласних центрів з найсприятливішим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням.