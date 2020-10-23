Шкідливі викиди від автомобілів – одна з основних причин забруднення повітря у містах

Управління екології Львівської міської ради напрацювало комплекс заходів щодо покращення якості повітря в місті. Зокрема, планується обмежити в’їзд у місто автомобілів з неякісним пальним та з двигунами без нейтралізаторів викидів. До 2030 року у місті хочуть взагалі відмовитись від дизельних автомобілів. Однак такі радикальні заходи потребують законодавчих змін на державному рівні.

Під час засідання 16 жовтня виконавчий комітет Львівської міськради погодив комплекс заходів щодо покращення якості повітря у місті. Це програма, яку розробило управління екології міськради, що вміщає понад 30 пунктів. Серед основних заходів, прописаних у програмі, є обмеження їзди містом автомобілів, які суттєво забруднюють повітря.

Зокрема, у Львові хочуть створити обмежені зони викидів, до яких матимуть доступ лише автомобілі, які відповідають визначеному євростандарту палива чи машини з альтернативним приводом. Також планується заборонити в'їзд на найбільш забруднені зони в місті автомобілів, що були вироблені до 1991 року та автомобілі без каталізаторів.

У подальшій перспективі (після 2025 року) у Львові хочуть заборонити в’їзд в місто автомобілів, які не відповідають євростандарту палива. Якщо усі ці заходи втіляться, то до 2030 року планується взагалі заборонити в’їзд у місто дизельних автомобілів.

У програмі також прописані рекомендації щодо громадського транспорту. Зокрема, планується відмовляти у співпраці перевізникам, технічний стан автобусів яких не відповідає стандартам щодо викидів. А усі міські автобуси мають бути обладнаними каталітичними нейтралізаторами викидів.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця управління екології Львівської міськради Олександра Сладкова, на рівні міста здійснити усі визначені у програмі заходи неможливо. Ця програма фактично зібрала кроки, які необхідні для покращення якості повітря. Однак здійснювати їх зможуть лише тоді, коли на законодавчому рівні це буде дозволено.

«У Німеччині такі речі працюють, і коли дослідження показує, що з якістю повітря є проблеми, то вони можуть встановлювати заборону в’їзду автомобілів певного класу двигунів. Тут йдеться про те, що якщо наше національне законодавство дозволить, і якщо буде на це потреба, тоді на певний термін можна обмежити в’їзд певного класу двигунів. Це є рамкова програма заходів, які б сприяли покращенню якості повітря. Але міська рада не має ніяких повноважень приймати таких рішень», – пояснила Олександра Сладкова.

Вона зазначила, що після запровадження карантину якість повітря у Львові суттєво покращилась. Однак до квітня певні зони міста були дуже загазованими.

«Центр міста розташований в ямі і за певних погодних умов гази тут можуть накопичуватися і нікуди не виходити. Через це також площа Франка страждала, там не було чим дихати», – зазначила Олександра Сладкова.

Програму управління екології ще мають розглянути на депутатських комісіях і винести на розгляд сесії Львівської міської ради. Але лише після внесення відповідних змін у законодавство, у Львові зможуть розпочати реалізовувати кроки, які стосуються обмеження їзди автомобілів з певними типами двигунів.

Нагадаємо, в’їзд дизельних автомобілів частково обмежений у низці європейських міст, серед яких Рим, Париж, Барселона та понад 20 міст у Німеччині.