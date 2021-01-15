Культурні події Львова на час локдауну перекочували в онлайн. Розповідаємо, що і де можна подивитися у найближчий вікенд.

Сучасна хорватська комедія «Чоловік моєї дружини»

«Чоловік моєї дружини» – на такому заплутаному сюжеті зав'язується вибухова хорватська комедія від акторів львівського театру ім. Марії Заньковецької. Хочете насміятися від душі і подумати про сімейні стосунки? Тоді дивіться виставу онлайн у Facebook на сторінці театру у неділю, 17 січня о 20:00.

«Дуже запрошуємо, бо ця комедія вже полюбилася нашим глядачам, уже третій рік є в репертуарі. Поставив її наш заньківчанський режисер В'ячеслав Жуков, грають два прекрасні актори Олег Сікиринський та Дмитро Каршневич», – розповіла керівниця літературно-драматургічної частини театру Тетяна Батицька.

Опера-феєрія на стрімінговому сервісі

Виставу-феєрію «Коли цвіте папороть» Львівського театру опери та балету можна безкоштовно переглянути упродовж року. Вперше сучасна українська опера доступна на стрімінговому сервісі Megogo за цим посиланням. Ця постановка поєднала музику Євгена Станковича, народні традиції, сучасну хореографію та дійство у форматі 3D.

Фестиваль «Велика коляда» теж онлайн

І ще трохи поколядуємо та пощедруємо. Традиційний всеукраїнський фестиваль «Велика коляда» теж перейшов у віртуальний режим. Від 7 до 19 січня щовечора транслюють виступи різних колективів на Youtube-каналі фестивалю за цим посиланням або на сайті. «Велика коляда» завершиться 19 січня гала-концертом.

Фестиваль першої української жінки-композиторки Стефанії Туркевич

У Львові започаткували онлайн-фест музики першої української композиторки Стефанії Туркевич. З 13 до 17 січня щодня о 19:00 на каналі Collegium Management в YouTube можна буде відкривати невідомі сторінки української музики. У ці дні можна буде переглянути три ексклюзивні лекції музикознавців та два прем'єрні записи творів у виконанні Ukrainian Festival Orchestra.

«Упродовж фестивалю ми створимо релізи Першої симфонії Стефанії Туркевич, це світова прем'єра, а також світова прем'єра її балету «Руки», – розповів заступник директора Органного залу Тарас Демко.

Пластуни колядують заради порятунку життя

Львівські пластуни щороку ходять із благодійним вертепом і збирають гроші для 10-річного Юрка Клюса із синдром м'язової атрофії. Цьогоріч через карантин пластуни виставили свою різдвяну містерію на сторінці у соцмережі. Там же можна знайти реквізити для пожертви хлопчику.