Перше місце у конкурсі посів Лісабон

Львів посів третє місце на конкурсі The European Capital of Innovation («Європейська столиця інновацій»). Для реалізації проектів за допомогою інноваційних технологій місту виділили 100 тисяч євро. Про це повідомили 27 листопада під час церемонії нагородження конкурсу, що відбувався у Марселі (Франція), інформує прес-служба ЛМР.

«Львів зайняв третє місце на міжнародному конкурсі “Європейська столиця інновацій”. Це одна з найбільших та найпрестижніших відзнак у сфері інновацій в Європі. Окрім відзнаки за результатами у конкурсі Львів отримає грошовий приз розміром 100 тисяч євро. Це кошти, які підуть на створення Екселенс-центру у сфері мед-тех у Львові на базі Unbroken Ukraine. Центр дасть змогу створювати ще більше винаходів для допомоги пораненим Героям», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Друге місце посіла Варшава. А переможцем конкурсу став Лісабон – його визнали Європейською столицею інновацій 2023.

Від міста заявку на участь в конкурсі подавала команда Львівського бюро євроінтеграції, яке очолює Олена Павлюк. Статус фіналіста «Європейської столиці інновацій» дасть Львову інвестиційну привабливість та видимість на міжнародній арені, а також принесе чимало нових контактів. Крім цього, це можливість зарекомендувати Львів як потужне місто-партнер для співпраці та залучити кошти для розвитку міста, вважає Олена Павлюк.

«Премія The European Capital of Innovation була заснована у 2014 році та щорічно організовується Європейською радою інновацій. Її присуджують містам, що найкраще впроваджують інновації та технології у проектах місцевого рівня, а також є прикладом для наслідування для інших міст. Мета конкурсу – підтримати міста, що використовують новітні технології та інноваційні рішення для вирішення соціальних та економічних проблем, а також покращувати добробут своїх мешканців. Крім цього, конкурс допомагає встановити зв’язки між містами та обмінюватися досвідом у сфері інновацій», – повідомили у ЛМР.

Нагадаємо, Львів започаткував міжнародну реабілітаційну ініціативу Unbroken Cities Network, яка передбачає об’єднання різних міст світу задля підтримки та розвитку реабілітації в Україні. Також у Львові створили хаб для бізнесу, який займається протезуванням.