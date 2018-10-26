Львів прийме 18 міжнародний Економічний форум

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Десятки спікерів, понад 400 компаній та тисячі відвідувачів зберуться на «Арені Львів» 1-2 листопада на 18 міжнародному Економічному форумі.

«Очікування є великі, ми запросили провідних спікерів і модераторів. Ми будемо говорити зараз на найбільш актуальні теми, що стосуються і монетарної політики, і експортної політики про провадження високотехнологічних інвестицій на території Львівщини», ‒ розповів директор департаменту економічної політики Львівщини Роман Филипів.

Цьогоріч на Львівщину залучили понад 60 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Також за два попередні роки в регіоні запрацювали 140 підприємств, де створили більше 20 тисяч робочих місць. Відтак щоразу зростає потреба у більш кваліфікованих працівниках, які залучатимуться до високотехнологічного виробництва.

«Дуже багато висококваліфікованих інженерних вакансій з'явилося в альтернативній енергетиці. Це напрямок, який розвивається надзвичайно динамічно. Навіть в межах форуму відкриємо 2 потужні, великі, нові об'єкти», ‒ зберіг інтригу перед форумом керівник управління інвестиційної політики Львівщини Роман Матис.

Окрім дискусійних та лекційних майданчиків, на Економічному форумі триватиме і виставка «Схід-Експо». Там презентуватимуть підприємства зі східної України.