Після кількох дощових днів у Львові та області температура повітря знову зросте до 31°С. Спекотна погода, за прогнозами синоптиків львівського гідрометцентру, очікується на вихідних, а також на початку наступного тижня.

У п’ятницю, 23 липня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 21 – 26°С тепла.

Протягом суботи та неділі, 24 – 25 липня, буде мінлива хмарність, також без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 24 липня 23 – 28°С, а 25 липня до 31°С тепла.

У понеділок та вівторок, 26 – 27 липня, протягом дня також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 26 – 31°С тепла.

Нагадаємо, що через сильну спеку у Львові два дні поспіль фіксували температурні рекорди. 14 липня позначка температура сягнула 32°C, а 15 липня – 33,5°C. Це були найспекотніші дні за останні 75 років метеоспостережень.

Додамо також, що синоптики пояснили, чому температура повітря, яку фіксують на метеостанціях, відрізняється від тієї, що бачать люди на побутових термометрах.