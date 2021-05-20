Львівська міська рада схвалила отримання двох позик сукупно на 390 млн грн, які скерують до бюджету розвитку на погашення заборгованості за виконані ремонти та будівництва великих інфраструктурних об’єктів. За відповідну ухвалу на пленарному засіданні 20 травня проголосували 44 депутати.

Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич, йдеться про відкриття двох кредитних ліній у державних банках: в «Укргазбанку» на 220 млн грн та «Укрексімбанку» на 170 млн грн. Отримані гроші потраплять до бюджету розвитку, щоби місто могло платити за ремонти доріг, лікарень та інших комунальних об’єктів.

«Якщо ми ці кредити не візьмемо, ми [Львів] просто зупинимось, просто перестанемо платити по боргах. Причому за роботи, виконані півтора-два роки тому», – заявив під час обговорення питання перед голосуванням депутат Львівської міськради Петро Адамик.

Термін дії позики – п’ять років, вартість обслуговування кредиту складається з облікової ставки НБУ, маржі банку-позичальника та встановленої ним річної відсоткової ставки. За словами Ірини Кулинич, «Укргазбанк» наразі погодився надати місту кредит під 11,3% річних, «Укрексімбанк» – під 11,58% річних. У майбутньому вартість обслуговування позик може зрости, якщо збільшиться облікова ставка Нацбанку, але планується, що вона не може перевищувати 17% річних.

Позики у державних банках беруть через брак коштів у бюджеті розвитку. «За чотири місяці цього року в нас немає стовідсоткового виконання бюджету. Насамперед через пандемію та карантинні обмеження, за яких працював бізнес у нашій громаді», – заявила голова економічного департаменту Ірина Кулинич.

Окрім того, за словами міського голови Андрія Садового, брак коштів утворився також через те, що цьогоріч держава має забрати зі львівського бюджету 751 млн грн реверсної дотації (гроші місцевих бюджетів, які вилучають в успішних громад на користь бідніших).

«Ця реверсна дотація вирівнювання, яку вимірюють за показниками [докризового] 2019 року. Тоді в нас було зростання доходів. […] Зараз немає таких надходжень. Нам кажуть «Львів – багате місто, в кого брати, як не зі Львова». Це дуже складна ситуація. Ми би всі хотіли, щоби у Львові була ідеальна ситуація і фонтан доходів, але так не є, бо вдарив ковід», – заявив мер міста.

Позики на 390 млн грн ще має погодити міністерство фінансів, після того ухвала міської ради набуде чинності і місто зможе укласти угоди із зазначеними банками.

Нагадаємо, найбільшим джерелом наповнення бюджету Львова є податок на доходи фізичних осіб (65%) та єдиний податок, який сплачують підприємці (21%). Решта – акцизний, земельний та інші податки. Через економічну кризу та поширення коронавірусу 2020 року податкові надходження до бюджету істотно скоротилися, відповідно дохідна частина не була виконана, як було заплановано. За словами Андрія Садового, з цієї причини Львів торік недоодержав понад 600 млн грн.

Як повідомив голова департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук, наступного року на боргові виплати місто має передбачити понад 1,1 млрд грн, з них близько 165 млн грн – відсотки по кредитах, 265 млн – виплати по гарантіях для комунальних підприємств, решта – виплати тіла кредитів.