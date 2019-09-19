Культурні події у Львові на вихідні 20-22 вересня

Олег Сенцов презентуватиме книжку «Маркетер» 22 вересня.

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов приїде до Львова на 26 BookForum. На зустріч із ним можна буде потрапити у неділю, 22 вересня, о 13:00 у філармонії. Там Олег Сенцов презентуватиме свою книжку «Маркетер», яку він написав за ґратами. Перед зустріччю, о 12:00 режисер також прийде до пам'ятника Іванові Франкові і разом зі всіма охочими писатиме листи до політв'язнів. Серед цікавинок цьогорічного Книжкового форуму також презентація гучної книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про неї автор розкаже у суботу, 21 вересня, о 18:00 у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Драгоманова.

Програму 26 BookForum можна знайти за посиланням.

«Цьогорічні почесні гості 26 BookForum: індійська письменниця Арундаті Рой, яка є лауреаткою Букерівської премії і презентує цього року свою книжку «Міністерство граничного щастя». Також це Ельчін Сафарлі, азербайджанський письменник», – розповіла керівниця прес-служби 26 BookForum Марія Кравченко.

Соломія Чубай запрошує на концерт «Чубай Україна Любов. POETY».

Сучасні пісні на слова Грицька Чубая, Лесі Українки, Василя Стуса. На проект «Чубай Україна Любов. POETY» скликають прихильників музики та поезії у п'ятницю, 20 вересня, у театр ім. Марії Заньковецької. Співатиме Соломія Чубай разом із Віктором Морозовим у супроводі гуртів «Джалапіта» та «Rockoko», а також симфонічного оркестру «INSO-Lviv» спільно із Сергієм Жаданом. Композиції львів'яни почують уперше. Більше про подію можна дізнатися за посиланням.

«Дуже важливо, щоб люди прийшли і наповнилися любов'ю один до одного, до себе і пишалися, що у нас такі круті поети», – запросила авторка проекту Соломія Чубай.

21 вересня — мистецьке дійство «Довженко перетворює: кіно-музика».

Свіжий погляд на Олександра Довженка і перегляд найкращого з його фільмів. У суботу до 125-річчя класика українського кіно у Центрі Довженка на Сихові влаштують мистецьке дійство. Симфонічний оркестр Львівської філармонії виконуватиме твори Вівальді, Баха, Колодуба. Одночасно на екрані показуватимуть колаж із старого кіно, але у баченні сучасного художника. Вхід вільний. Деталі за посиланням.

«Над цим працює медіахудожник Олексій Хорошко, який відбирає уривки з фільмів Довженка, котрі найбільше показують оце перетворення: чи перетворення суспільства, чи зміна ментальності людей», – розповіла директорка Центру Довженка Марта Іванишин.