1 жовтня, у День захисників України, уся Україна синхронно о 09:00 вшанувала хвилиною мовчання загиблих за волю і незалежність воїнів. У Львові в зазначений час зупинився громадський та приватний транспорт, водії вийшли з авто, а на зовнішніх табло електротранспорту «Електрон» замість номера маршруту вивели гасло «Герої не вмирають!». Про хвилину, присвячену пам’яті захисників, на вулицях Львова нагадала патрульна поліція через гучномовці, а церкви – поминальними дзвонами. Крім транспорту, на хвилину призупинили роботу у школах, ЦНАПах, міських установах, лікарнях. «Місто зупинилось у загальнонаціональній хвилині мовчання, аби вшанувати пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, а також подякувати тим, хто продовжує захищати нашу країну від російських загарбників», – повідомили у ЛМР.

Відео пресслужби Львівської міської ради