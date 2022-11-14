Наразі більшість комунальних автобусів зберігають у депо АТП-1 на вул. Авіаційній

На вул. Вернадського у Львові побудують нове АТП. Відповідний тендер ЛКП «Львівавтодор» оголосив у 11 листопада.

Йдеться про забудову ділянки площею 1,26 га, що розташована поруч із автовокзалом на вул. Стрийській. Тут побудують адміністративно-побутовий корпус із приміщеннями для ремонту автобусів, двоповерховий адміністративний корпус площею 331,9 м2, КПП для автобусів із оглядовими ямами.

Крім цього, на території нового АТП будуть мийки на 4 автобуси, очисні споруди, парковка на 55 автобусів та автостоянка для машин на 9 місць.

Пропозиції прийматимуть до 11 січня 2023 року. Кошти на будівництво нового АТП виділив Європейський інвестиційний банк.

Зазначимо, що наразі більшість комунальних автобусів зберігають у депо АТП-1 на вул. Авіаційній.