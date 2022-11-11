Графіки ранкових рейсів змінили для зручності добирання мешканців Львівської МТГ

Комунальне підприємство АТП-1 повідомило про зміни у розкладі деяких міських автобусів. З понеділка, 14 листопада, окремі маршрути, які належать цьому підприємству, виїжджатимуть на ранкові рейси раніше.

«З 14 листопада 2022 року для покращення транспортного забезпечення мешканців Львівської МТГ, будуть зміни на маршрутах Львівського комунального АТП-1 в частині ранкових рейсів», – повідомили в АТП 11 листопада.

Новий розклад перших рейсів маршрутів АТП-1 з 14 листопада: