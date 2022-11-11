Автобуси львівського АТП-1 змінили час ранкових виїздів
Деякі маршрутки виїжджатимуть раніше
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Графіки ранкових рейсів змінили для зручності добирання мешканців Львівської МТГ
Комунальне підприємство АТП-1 повідомило про зміни у розкладі деяких міських автобусів. З понеділка, 14 листопада, окремі маршрути, які належать цьому підприємству, виїжджатимуть на ранкові рейси раніше.
«З 14 листопада 2022 року для покращення транспортного забезпечення мешканців Львівської МТГ, будуть зміни на маршрутах Львівського комунального АТП-1 в частині ранкових рейсів», – повідомили в АТП 11 листопада.
Новий розклад перших рейсів маршрутів АТП-1 з 14 листопада:
- 3А (кінцева ТРЦ King Cross Leopolis) – 6:30 (було 7:00);
- 9 (з Галицького перехрестя) –6:15;
- 16 (вул. Сихівська) – 6:18;
- 18 маршрут з Тракту Глинянського відправлятиметься о 6:10. А з вул. Суботівської – о 6:15;
- 29 (Винники, вул. Івасюка) – 6:00.
- 40 (Винники, вул. Листка) – 6:11.
- 46 з Санта Барбари стартує о 6:18, з вул. Пилипа Орлика – 6:18.
- 47А (Санта Барбара) – 6:00.
- 52 з смт. Рудне виїжджає о 6:00, з вул. Варшавської – о 6:00.
- 61 (с. Підрясне) – 6:40.
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