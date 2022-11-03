Майстри мають трохи більше двох тижнів, щоб розширити троатуар та облаштувати зупинку

На зупинці громадського транспорту біля готелю «Львів» розширяють посадкову платформу. Для зручності пасажирів висота посадкового майданчика буде на одному рівні із низькопідлоговим транспором. Облаштування зупинки мають завершити до 20 листопада, повідомила прес-служба ЛМР, додавши, що на час ремонту зупинку перенесли на 50 метрів ближче до оперного театру.

Рішення розширити тротуар, а відтак і зупинку, було прийняте на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху.

«Ширина посадкового майданчика біля готелю «Львів» була недостатньою для такої великої кількості людей, які тут сідають у громадський транспорт та виходять з нього. Також тут дуже інтенсивний рух пішоходів. До прикладу, лише через перехід на початку вул. Городоцької за годину проходить до 3 тисяч пішоходів», – розповів в.о.начальника управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Окрім того, біля готелю розширять місця для посадки і висадки людей так, щоб авто зупинялися паралельно до тротуару, а не під кутом. Зараз автомобілі паркуються під кутом та блокують частину смуги для руху громадського транспорту і змушують автобуси виїжджати на смугу для руху авто.

Закінчити облаштування зупинки мають до 20 листопада, але павільйон на цій зупинці громадського транспорту планують встановити вже наступного року.