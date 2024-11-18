Переможця оголосять 28 листопада

ЛКП «Львівавтодор» оголосило конкурс з визначення операторів з продажу і поповнення транспортних карток «ЛеоКарт». Представників бізнесу запрошують до участі. Прийом пропозицій триватиме впродовж тижня – до 22 листопада включно. Про це у понеділок, 18 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

Умовами конкурсу передбачені дві пропозиції:

продаж і поповнення транспортних «ЛеоКарт»;

продаж загальних транспортних «ЛеоКарт».

Документи для участі в конкурсі потрібно подавати за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7 (пн-чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 16:45). Оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможця відбуватиметься протягом 25-27 листопада включно. Переможця оголосять 28 листопада.

«При відборі перевага надаватиметься тим претендентам, чия мережа закладів охоплює всі райони Львівської громади», – зазначили в ЛКП «Львівавтодор».

Детальніша інформація про умови конкурсу є на сайті «ЛеоКарт».

Додамо, на сьогодні придбати загальні «ЛеоКарт» можна у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та на пл. Двірцевій. А також у 35 спеціальних терміналах EasyPay з диспенсерами для видачі карток.

Поповнити картки можна:

онлайн через офіційний веб-сайт Eshop «ЛеоКарт»;

онлайн через сервіси EasyPay – застосунок і веб-сайт;

у терміналах EasyPay – загалом 752 точок поповнення по місту, шукайте найближчий до себе – готівкою та безготівково; у двох Центрах туристичної інформації на пл. Ринок у Ратуші (вхід за фонтаном Нептуна) та на пл. Двірцевій біля Головного залізничного вокзалу – безготівково.

Інтерактивна мапа з актуальними точками продажу і поповнення є на сайті «ЛеоКарт».

Нагадаємо, у вересні компанія «Інтерпрес», яка раніше реалізовувала картки через свою мережу кіосків, відмовилася від надання таких послуг. У ТзОВ «Інтерпрес» заявили, що припиняють надавати послуги з продажу та поповнення транспортних карток «ЛеоКарт» у звʼязку зі збитковістю здійснення такої діяльності.