«Львівобленерго» знеструмить будинки у трьох районах Львова

У п'ятницю, 15 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова та Рудно. Зокрема, роботи мають розпочатись з 08:00 та завершитись до 17:00, відтак світла не буде за такими адресами:

Личаківський район: вул. Вітвера (всі будинки), вул. Донцова (всі будинки), вул. Казахська (всі будинки), вул. Копальня (всі будинки), вул. Личаків (всі будинки), вул. Пекарська, 19, 21, 23, 34, 36, вул. Філатова (всі будинки), вул. Чехова, 20-30.

Сихівський район: вул. Бережанська, 2-6, 1-9, вул. Колійна (всі будинки), вул. Рахівська, 4-20, 1-21, вул. Червоної Калини, 21-33.

Залізничний район; вул. Кругова, 10, вул. Роксоляна, 51, 43, 65а, 63, 56.

Рудно: вул. Грушевського, 74-142 (парні), 77-135 (непарні).