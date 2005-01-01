«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова і Рудно

У вівторок, 12 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова та смт. Рудно. Зокрема, протягом дня світла не буде: Галицький район: вул. Жижки, 5. Личаківський район: вул. Вітвера (всі будинки); Кониського (всі будинки); вул. Конопницької (всі); вул. Левицького, 15-37, 20-44; вул. Павлика (всі); вул. Павлова (всі); вул. Палія (всі); вул. Пекарська, 30; вул. Романчука (всі); вул. Туган-Барановського, 16. Франківський район: вул. В. Великого 99, 93, 93А, 101; Симоненка, 1. Залізничний район: вул. Кульчицької, 11, 1, 9, 3. Рудно: вул. Грушевського, 74-142 (парні), 77-135 (непарні). Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.

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