«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова і Рудно

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 07:454110

До теми

У вівторок, 12 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова та смт. Рудно. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Галицький район: вул. Жижки, 5.

Личаківський район: вул. Вітвера (всі будинки); Кониського (всі будинки); вул. Конопницької (всі); вул. Левицького, 15-37, 20-44; вул. Павлика (всі); вул. Павлова (всі); вул. Палія (всі); вул. Пекарська, 30; вул. Романчука (всі); вул. Туган-Барановського, 16.

Франківський район: вул. В. Великого 99, 93, 93А, 101; Симоненка, 1.

Залізничний район: вул. Кульчицької, 11, 1, 9, 3.

Рудно: вул. Грушевського, 74-142 (парні), 77-135 (непарні).

Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

З 1 грудня юридичні особи сплачуватимуть за електроенергію лише онлайн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук