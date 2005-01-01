У середу, 27 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Личаківський район: вул. Левицького, 95.

Франківський район: вул. Єфремова, 34-59, вул. Княгині Ольги, 1-5, 5є, 5а, 5в, 5к, вул. Куликівська, 18а, 18б, вул. Городоцька, 215-223, вул. Залізняка, 2-4, вул. Зигзаг, 3-21, вул. Кондукторська, 2-28, вул. Коновальця, 62, 64, 69-96, вул. Сахарова, 78, 78а, 86б.

Ремонтні роботи у цих районах розпочнуть з 9:00 і планують завершити до 17:00.