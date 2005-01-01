Сьогодні у Львові включили сирени через збій системи

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня8390

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За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 грудня о 22:30 в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Як інформує прес-служба Львівської міськради,оперативний черговий в ЛОДА сказав, що оповіщення не вмикав.

«За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури Укртелекому. Зараз на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації», - повідомили в управлінні.

У Львівській ОДА також повідомили, що за фактом ввімкнення сирен правоохоронці проведуть перевірку для встановлення обставин події.

Відтак, оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій.

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