Сьогодні у Львові включили сирени через збій системи

За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 грудня о 22:30 в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Як інформує прес-служба Львівської міськради,оперативний черговий в ЛОДА сказав, що оповіщення не вмикав.

«За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури Укртелекому. Зараз на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації», - повідомили в управлінні.

У Львівській ОДА також повідомили, що за фактом ввімкнення сирен правоохоронці проведуть перевірку для встановлення обставин події.

Відтак, оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій.