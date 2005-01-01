«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова

У п’ятницю, 12 січня, ПАТ «Львівобленерго» через планові ремонтні роботи знеструмить частину будинків у двох районах Львова. Зокрема, світла не буде:

Франківський район: вул. Воля (усі будинки), вул. Генерала Чупринки, 136 - 160, вул. Гайворовського (усі будинки), вул. Маковея (усі будинки), вул. Рудницького (усі будинки), вул. Сімовича (усі будинки), вул. Цегельської (усі будинки).

Личаківський район: вул. Тракт Глинянський, 72 - 115.

Ремонтні роботи на вказаних вулицях мають розпочати з 9:00. Електропостачання планують відновити до 17:00.