«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:096810

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У середу, 10 січня, ПАТ «Львівобленерго» через планові ремонтні роботи знеструмить частину будинків у трьох районах Львова. Зокрема, сьогодні світла не буде:

Личаківський район: вул. Глухий Кут (всі будинки), вул. Пасічна, 59-94а, вул. Садівнича, 1-49, вул. Ярошинської (всі будинки).

Сихівський район: вул. Врубеля (всі будинки), вул. Січинського (всі будинки).

Франківський район: вул. Мила (всі будинки), вул. Рудницького (всі будинки), вул. Шумського, 7-10, вул. Героїв Майдану, 32, вул. Сахарова, 27, 29, 31.

Ремонтні роботи на вказаних вулицях мають розпочати з 9:00. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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