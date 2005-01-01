«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у Винниках та Брюховичах

У середу, 17 січня, ПАТ «Львівобленерго» через планові ремонтні роботи протягом дня знеструмить частину будинків у Винниках та Брюховичах. Зокрема, світла не буде:

Брюховичі: вул. Відпочинкова (всі будинки), вул. Коротка (всі будинки), вул. Солов’їна (всі будинки), вул. Н. України, 1-4.

Винники: вул. Лепкого (всі будинки), вул. Ранкова (всі будинки), вул. Розливки (всі будинки), вул. Стрілецька, 35-97, 10-44.

Ремонтні роботи планують розпочати з 9:00. Відновити подачу електропостачання до вказаних будинків мають до 17:00.