«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова та Рудному

У четвер, 14 червня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків у трьох районах Львова та Рудному.

У Залізничному районі Львова з 09:00 до 17:00 припинять електропостачання за адресами: вул. Виговського, 29, 29А, 31, Кругова, 9, Любінська, 104.

У Личаківському районі з 08:00 до 17:00 знеструмлять будинки на вул. Пекарській, 19 та Туган-Барановського, 1-20.

У Франківському районі з 08:30 до 17:00 вимкнуть електроенергію на вул. Володимира Великого, 51, 51А.

У Рудному 09:00 до 17:00 не буде світла за адресами: вул. Грушевського, 74-142 парні,77-135 непарні.