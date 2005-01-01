«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова та Рудному

СуспільствоІ.Р., 14 червня7580

До теми

У четвер, 14 червня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків у трьох районах Львова та Рудному.

У Залізничному районі Львова з 09:00 до 17:00 припинять електропостачання за адресами: вул. Виговського, 29, 29А, 31, Кругова, 9, Любінська, 104.

У Личаківському районі з 08:00 до 17:00 знеструмлять будинки на вул. Пекарській, 19 та Туган-Барановського, 1-20.

У Франківському районі з 08:30 до 17:00 вимкнуть електроенергію на вул. Володимира Великого, 51, 51А.

У Рудному 09:00 до 17:00 не буде світла за адресами: вул. Грушевського, 74-142 парні,77-135 непарні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

З 1 грудня юридичні особи сплачуватимуть за електроенергію лише онлайн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук