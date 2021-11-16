В Україну з початку року ввезли 411,7 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Як повідомляє профільний сайт «Укравтопром», більше третини цих машин припадають на п’ять регіонів України, а лідирує серед регіонів Львівщина.

Так, найбільша кількість розмитнених легкових авто з пробігом отримали номери Львівської області – загалом 36,8 тис. шт. А найпопулярнішим вживаним авто у жителів Львівщини став автомобіль Volkswagen Golf. За десять місяців з початку року 2475 старих «гольфів» змінили іноземні номери на львівські.

На другому місці за кількістю реєстрації вживаних авто опинився Київ – тут зареєстрували 34,9 тис. машин, що були в експлуатації, і це другий результат в країні. Лідером серед імпортованих вживаних авто в Києві став автомобіль Hyundai Sonata – їх зареєстрували 1848 штук. На третьому місці опинилась Дніпропетровська область, де зареєстрували 25,6 тис. розмитнених авто з пробігом. Найбільше дніпропетровських номерів видали на автомобілі моделі Renault Megane – 1572 шт.

Номери Київської області з початку року отримали понад 25 тис. імпортованих вживаних машин –це четверте місце. На Київщині найпопулярнішою моделлю є Volkswagen Passat (1,5 тис. авто). Також до п’ятірки областей за кількістю зареєстрованих машин увійшла Одеська область, автопарк якої з початку року поповнили 23,3 тис. таких авто. Так само як у Києві, в Одесі найчастіше реєстрували автомобілі моделі Hyundai Sonata. Протягом десяти місяців одесити і жителі області зареєстрували 1114 розмитнених «сонат».