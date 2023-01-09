Марта Чумало – феміністка, гендерна експертка та психологиня

Заступниця голови львівського правозахисного центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало стала лауреаткою цьогорічної Премії Улофа Пальме – престижної щорічної шведської премії, що присуджується за видатні досягнення в правозахисній роботі.

Як повідомив центр «Жіночі перспективи» 9 січня, Марта Чумало отримала премію разом із турецькою правозахисницею Ерен Кескін та іранською журналісткою Наргес Мохаммаді. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмській концертній залі, де проводять нагородження Нобелівською премією.

Премію заснували у пам’ять про шведського дипломата та політика Улофа Пальме в лютому 1987 року. Нагорода складається з диплома та 75 000 доларів США.

Львів’янка Марта Чумало є першою українкою, яку нагородили цією премією. Серед лауреатів премії раніше були чеський політик Вацлав Гавел, російська журналістка Анна Політковская, ганський дипломат і колишній генсек ООН Кофі Аннан, студенти Сараєво, миротворці операції ООН, рух Black Lives Matter.

Марта Чумало – феміністка, гендерна експертка та психологиня. Як одна із засновниць центру «Жіночі перспективи» вона вже двадцять років займається підтримкою жінок, які зазнали насильства. З 2014 року та особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Марта Чумало бере активну участь у підвищенні обізнаності про наслідки війни та допомозі потерпілим. Також вона працює над лобіювання ефективного провадження Стамбульської конвенції.