Львівська психологиня стала лауреаткою міжнародної правозахисної премії
Цьогорічними лауреатками правозахисної премії від МЗС Нідерландів стали дві українки
Львів’янка Марта Чумало та киянка Тетяна Печончик стали лауреатками премії «Тюльпан прав людини», яку щороку вручає міністерство закордонних справ Нідерландів за видатні досягнення у правозахисній діяльності. Через карантинні обмеження церемонія нагородження відбулася у форматі відеозв’язку між Києвом та Львовом. Нагороду — символічну статуетку у вигляді тюльпана — вручав посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол. Про це інформує «Громадське».
Премію «Тюльпан прав людини» міністерство закордонних справ Нідерландів вручає щорічно з 2008 року. Серед міжнародних лауреатів попередніх років — правозахисники з Конго, Індії, Китаю, Ірану, Гондурасу, Пакистану, Мавританії, Мексики, Йорданії та Близького Сходу.
Із 2018 року МЗС Нідерландів вручає «Тюльпан прав людини» в окремих країнах, відзначаючи місцевих правозахисників. У 2019 році в Україні нагороду отримали кримська адвокатка Лілія Гемеджі, яка захищає права українських політв'язнів, зокрема кримських татар, та керівник одеського Автомайдану Віталій Устименко за боротьбу з корупцією.
Марта Чумало — українська гендерна експертка, феміністка, співзасновниця, заступниця голови, керівниця проектів і психологиня Центру «Жіночі перспективи». Понад 20 років займається протидією домашньому насильству й торгівлі людьми, а також обстоює ґендерну рівність в Україні. Вона очолює кампанію зі створення шелтеру для жінок, що потерпають від домашнього насильства.
Тетяна Печончик очолює Центр прав людини «Зміна» в Києві, який займається захистом громадських активістів і протидією дискримінації й тортурам, а також документує порушення прав людини в окупованому Криму. Окрім того, Центр прав людини «Зміна» став одним із 30 номінантів у короткому списку Глобальної нагороди МЗС Нідерландів у 2020 році.