«Все, що сталося в школі, має там і залишатися? Це хвора система».

Марта Чумало отримала нагороду за видатні досягнення у правозахисній діяльності

Львів’янка Марта Чумало та киянка Тетяна Печончик стали лауреатками премії «Тюльпан прав людини», яку щороку вручає міністерство закордонних справ Нідерландів за видатні досягнення у правозахисній діяльності. Через карантинні обмеження церемонія нагородження відбулася у форматі відеозв’язку між Києвом та Львовом. Нагороду — символічну статуетку у вигляді тюльпана — вручав посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол. Про це інформує «Громадське».

Фото посольства та Facebook Марти Чумало

Премію «Тюльпан прав людини» міністерство закордонних справ Нідерландів вручає щорічно з 2008 року. Серед міжнародних лауреатів попередніх років — правозахисники з Конго, Індії, Китаю, Ірану, Гондурасу, Пакистану, Мавританії, Мексики, Йорданії та Близького Сходу.

Із 2018 року МЗС Нідерландів вручає «Тюльпан прав людини» в окремих країнах, відзначаючи місцевих правозахисників. У 2019 році в Україні нагороду отримали кримська адвокатка Лілія Гемеджі, яка захищає права українських політв'язнів, зокрема кримських татар, та керівник одеського Автомайдану Віталій Устименко за боротьбу з корупцією.

Марта Чумало — українська гендерна експертка, феміністка, співзасновниця, заступниця голови, керівниця проектів і психологиня Центру «Жіночі перспективи». Понад 20 років займається протидією домашньому насильству й торгівлі людьми, а також обстоює ґендерну рівність в Україні. Вона очолює кампанію зі створення шелтеру для жінок, що потерпають від домашнього насильства.

Тетяна Печончик очолює Центр прав людини «Зміна» в Києві, який займається захистом громадських активістів і протидією дискримінації й тортурам, а також документує порушення прав людини в окупованому Криму. Окрім того, Центр прав людини «Зміна» став одним із 30 номінантів у короткому списку Глобальної нагороди МЗС Нідерландів у 2020 році.