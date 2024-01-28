28 січня футбольна команда ветеранів війни відвоювала срібло в футбольному турнірі у Ряшеві

У неділю, 28 січня, у Ряшеві відбувся передсезонний турнір, який проводить асоціація футболу для людей з ампутованими кінцівками. Львівські футболісти новоствореної команди ветеранів війни «Покрова АМП» у матчі з поляками відвоювали срібло. Про це футболісти повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET тренер команди Богдан Мельник розповів, що в турнірі з українськими ветеранами змагалися три професійні польські футбольні клуби – «Вісла» (Краків), «Шльонськ» (Вроцлав) і «Сталь» (Ряшів). У турнірі здобули перемогу футболісти з Кракова, а львів’яни стали срібними призерами.

Нагадаємо, що 27 січня прикордонники не випустили з України половину футболістів «Покрова АМП», оскільки в команді є чинні військовослужбовці, у 9 з яких не було потрібних документів для перетину кордону. Половина команди все ж поїхала на турнір, оскільки футбольний клуб давав гарантії щодо своєї участі.

За словами Богдана Мельника, команда звертатиметься до відповідних міністерств, аби напрацювати потрібний механізм для перетину кордону ветеранами війни.