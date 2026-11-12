ЖК Galleon матиме 8 поверхів

В Ужгороді на вул. Бічній, 5 розпочалося будівництво ЖК Galleon. Комплекс із підземним паркінгом зводить ТОВ «Цикада Плюс», яке належить підприємицям зі Львова Ярині Богів та Наталії Олійник.

Майбутній ЖК матиме 8 поверхів, складатиметься з кількох секцій і буде розташований між вулицями Юлії Жемайте та Андрія Новака, за кількасот метрів від історичного центру міста.

Дозвіл на виконання робіт видала Державна інспекція архітектури та містобудування України 8 липня 2025 року. Як йдеться у паспорті об’єкта на паркані по вул. Швабській, будівництво ЖК проходитиме у три черги.

Під час першої черги забудовник планує звести 93 квартири площею понад 5 тис. м2. Загальна кількість квартир – 313, а місць на паркінгу – 242. Окрім того, у ЖК будуть 88 апартаментів.

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Замовником будівництва є ужгородське ПП «Граніт – 3000», бенефіціарами якої є голова Асоціації лікарів сімейної медицини Закарпаття Іван Чопей та підприємиця з Берегова Інна Трикур. За даними аналітичної системи Youcontrol, разом із зятем ексголови Закарпатської ОДА Олександра Ледиди Іваном Павлюком ПП «Граніт – 3000» контролює ТОВ «Турбудінвест».

Підрядник – ТОВ «Цикада Плюс», яке належить підприємицям зі Львова Ярині Богів та Наталії Олійник. Остання володіє групою компаній у сфері будівництва та нерухомості. Серед них – ТОВ «Простір Плюс», в якої прокуратура вимагає повернути громаді 6 млн грн за оренду землі на Закарпатті. Також серед підприємств родини Олійників – ТзОВ «Кифа», ексдиректора якого визнали винним у смерті працівника на глиняному кар’єрі.