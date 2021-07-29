Львівська компанія «ГрінЕра Україна» наводить порядок на стрийському сміттєзвалищі. Вона займається цілодобовою підготовкою до рекультивації, розрівнює тіло полігону та контролює вивезення сміття. На цей полігон вивозять сміття зі Стрия, населених пунктів довкола та інших міст, які мають підписані угоди з «ГрінЕра», зокрема зі Львова.

«Ми оформили новий повністю офіс, перенесли ваги для вантажівок, облагородили повністю цю всю територію. А до того навколо було усе у смітті. Ми все перенесли на полігон», — розповідає Богдан Михалусь, засновник компанії «ГрінЕра Україна».

Та найбільше робіт виконали на тілі полігону: облаштували схили та дороги, вирили спеціальні рови та засипали сміття. Загалом до ладу привели понад 4 га. І ще як мінімум один гектар впорядковуватимуть щомісяця.

«Ми перекрили і повністю сформували рельєфи звалищного масиву, а потім повністю перекрили інертним ґрунтом, тобто підготували цю частину полігону під рекультивацію. А на задньому плані ми бачимо як виглядав полігон, коли ми прийшли», — пояснив головний інженер стрийського полігону ТПВ Ігор Цукорник.

Тому ділянки полігону готують тепер для контрольованої утилізації сміття. Адже його сюди везуть зі Стрия, навколишніх сіл та містечок, і навіть зі Львова. Щоденно аж 140 тонн. Це контролюють за допомогою сучасник ваг та камер відеоспостереження. Інформацію з них постійно отримує департамент з питань поводження з відходами ЛМР.

«Цей полігон вирішує питання господарського спрямування. Тому що львівське сміття потрібно кудись дівати, поки немає сміттєпереробного заводу, тому потрібно вирішувати питання з його захороненням цивілізованим. Коли наша машина по камерах виїжджає зі Львова і по камерах приїжджає сюди, то це гарантія того, що нікуди на кар’єри, в поля сміття точно не попаде», — каже Роман Іванців, представник «ГрінЕра Стрий».

А отримані кошти від захоронення сміття, в тому числі і львівського, компанія вкладає у приведення полігону до належної якості та необхідних екологічних параметрів.

«Полігон мене, чесно кажучи, приємно вражає. Тому що ми змогли сюди доїхати. Ми вже не бачимо того сміття, яке на ближні села йде. Тут село Заплатин і Добрівляни. І щоденно була скарга мешканців про те, що сміття вітер несе з полігону прямо туди до них, тому на їхніх подвір'ях кульки сміття, пакети і таке решта. А скільки тут було самозапалювань раніше. Тепер цього немає», — розповідає голова Стрийської МТГ Олег Канівець.

Право користування стрийським полігоном львівська компанія має до кінця 2023 року. Якщо ж виконають усі умови, а порушень не буде, то співпрацю продовжать.

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