Пропозицію щодо розширення програми співфінасування реставрації балконів винесуть на розгляд депутатів вже під час найближчої сесії Львівської міської ради

У Львові планують розширити програму співфінансування реставрації балконів. Відтак місто фінансово допомагатиме мешканцям відновлювати балкони у всіх районах та будинках міста. Про це у понеділок, 14 серпня, під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зазначається, що таку пропозицію щодо розширення програми співфінасування реставрації балконів винесуть на розгляд депутатів вже під час найближчої сесії Львівської міської ради.

«Йтиметься про всі райони міста, не лише про історичний ареал, про різні будинки різного віку. Частину оплачуватимуть мешканці, а решту – місто. Ми хочемо розшити програму, бо не кожен мешканець може самостійно профінансувати реставрацію балкона. Днями ми повідомимо деталі, яку суму платитимуть львів’яни в межах програми співфінансування», – зазначив Андрій Москаленко.

Перший заступник міського голови також розповів, що у Львові є 380 тис. балконів. 98 % з них перебувають у приватній власності, тож відповідальними за стан балконів є власники.

«Ми активно працюємо з мешканцями щодо того, що балкон є невід’ємною частиною квартири, він входить в метраж квартири, тож власністю мешканця», – додав перший заступник міського голови Львова.

Андрій Москаленко зазначив, що зараз у місті триває перевірка балконів, її планують завершити до 15 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у Львові діє програма співфінансування реставрації балконів. Більше року через через війну вона була призупинена.

«Цьогоріч, як ми анонсували раніше, реставрацію відновлення балконів було відновлено. Мешканець оплачує 10 тис. грн за кожен балкон, решту оплачує Львівська міська рада. Залежно від складності, від будинку, якщо ми говоримо про історичний ареал, то вартість може складати від 100 тис. грн до мільйона грн», – зазначив Андрій Москаленко.

Зараз тривають роботи з реставрації балкона на вул. Гоголя, 10. Ще 13 об’єктів у Львові, які стосуються історичного ареалу, планують у місті цьогоріч реставрувати.

Нагадаємо, 13 серпня на вул. Під Дубом, 2 у Львові обвалився балкон з чоловіком. 43-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Зараз на місці нещасного випадку працюють комунальники, із будинку знімають пошкодженні внаслідок падіння балкона елементи. До кінця дня роботи планують завершити.

Як повідомила голова Галицької райадміністрації Галина Гладяк, будинок на вул. Під Дубом, 2 ймовірно зведений у період 1896-1905 рр, точної дати немає. У 2014 році, коли будувався торгово-розважальний центр Forum Lviv, спільно з ТРЦ у будинку провели ремонтні роботи.

«Візуально балкон не потребував невідкладного ремонту. Було звернення від мешканців до управляючої компанії ЛКП “Старий Львів”– вкінці 2022 року і червні 2023 року. Але тоді було роз’яснення, що балкон є приватним майном власників квартири і вони мають обов’язок щодо утримання балкона», – додала Галина Гладяк.

Щодо обвалу балкона на вул. Під Дубом, 2 у Львові будуть проведені слідчі дії.

Тим часом мешканців, чиї балкони перебувають в неналежному стані, просять зголошуватися на Гарячу лінію міста за номером – 15-80.