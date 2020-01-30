Львівська мерія оскаржить рішення суду про зупинку будівництва сміттєпереробного заводу

Чи вплине сміттєпереробний комплекс у Львові на довкілля.

Суд призупинив дію рішення виконкому щодо будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13

Львівський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення виконавчого комітету Львівської міськради, яке надає ДБН на будівництво сміттєпереробного заводу на території очисних споруд на вул. Пластовій, 13. Львівська міськрада подасть апеляцію на це рішення суду.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич повідомила, що Львівська міськрада вже готує апеляцію на цю ухвалу суду. Також вона заявила про тиск на суд з боку противників будівництва сміттєпереробного заводу.

«Вчора в судовому засіданні через поведінку мешканців ні представники виконкому, ні ЛКП «Зелене місто» не мали можливості висловити свою позицію. Вбачаємо у такій ситуації тиск на суд. Зупинення рішення виконкому є безпідставним», — зазначила Гелена Пайонкевич.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ЛКП «Зелене місто» містобудівні умови та обмеження щодо проектування сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій, 13.

У квітні 2019 року Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) майбутнього сміттєпереробного заводу, який планують збудувати біля очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій у Львові. Ділянка для заводу розташована на міській землі, але приблизно за кілометр до межі з Мурованською ОТГ.

Проект будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові пройшов комплексну державну будівельну експертизу, отримав позитивний експертний звіт з урахуванням технічно екологічних норм.

Відповідно до проектних рішень, передбачається будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на ділянці, площею 9,66 гектари, потужністю 250 тис. тон на рік. Загальна площа забудови становить 21 902 кв м, тривалість будівництва — 24 місяці, а кількість нових робочих місць — 144 працівники. Загальна кошторисна вартість будівництва всіх стадій, включно з вартістю будівельних робіт та устаткування, — 1,167 млрд грн.

Раніше представники Мурованської ОТГ та громадської організації «Відродження Знесіння» вимагали в суді зупинити дію висновку Мінекології щодо оцінки впливу на довкілля майбутнього сміттєпереробного заводу, а також у заяві про забезпечення позову просили заборонити ЛКП «Зелене місто» отримувати подальші дозволи на підготовчі і будівельні роботи. Однак у листопадні 2019 року суд відмовився прийняти ухвалу про забезпечення позову.