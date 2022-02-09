Спірна ділянка розташована в парковій зоні і перебуває у постійному користуванні парку «Знесіння»

Господарський суд Львівської області 8 лютого затвердив мирову угоду та повернув у власність міста земельну ділянку в парковій зоні на Знесінні. Ця ділянка незаконно перейшла у приватну власність родичів загиблого львівського кримінального авторитета Миколи Лозинського, більш відомого як «Коля Рокеро».

Йдеться про ділянку площею 0,35 га на вул. Митрополита Липківського біля Регіонального ландшафтного парку «Знесіння», що зараз належить ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». Однак ділянка розташована в межах парку «Знесіння» й Львівська міськрада не передавала її з комунальної у приватну власність.

Компанія купила цю ділянку в травні 2017 року у родичів відомого львівського кримінального авторитета 90-х років Миколи Лозинського, більш відомого як «Коля Рокеро», якого розстріляли у власному авто на просп. Чорновола у 2007 році. Прокуратурі не вдалось з’ясувати, яким чином ділянка перейшла з комунальної у власність Миколи Лозинського, однак відомо, що він став її власником 26 січня 2000 року. Після його загибелі ділянка перейшла у спадщину двом синам та дружині.

Через незаконну передачу землі в приватну власність у 2018 році ЛМР звернулася до суду. Тоді Галицький районний суд Львова арештував цю землю, але згодом компанія це рішення оскаржила в суді. У 2019 році Львівська обласна прокуратура звернулась до суду про витребування цієї ділянки.

Як повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, у вівторок, 8 лютого, Господарський суд Львівської області затвердив мирову угоду між Львівською міською радою та ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс», за якою компанія добровільно повернула ділянку у власність громади.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Будівельний Альянс-Плюс» зареєстрована у 2006 році у Львові на вул. Науковій, 7а. 80% компанії належить тернопільському забудовнику Ігорю Гуді. Ще по 10% – КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», яке пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.