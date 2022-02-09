Львівська мерія повернула приватизовану «Колею Рокеро» землю на Знесінні
На початку 2000-х ділянка на Знесінні незаконно перейшла у власність львівського кримінального авторитета Миколи Лозинського
Господарський суд Львівської області 8 лютого затвердив мирову угоду та повернув у власність міста земельну ділянку в парковій зоні на Знесінні. Ця ділянка незаконно перейшла у приватну власність родичів загиблого львівського кримінального авторитета Миколи Лозинського, більш відомого як «Коля Рокеро».
Йдеться про ділянку площею 0,35 га на вул. Митрополита Липківського біля Регіонального ландшафтного парку «Знесіння», що зараз належить ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». Однак ділянка розташована в межах парку «Знесіння» й Львівська міськрада не передавала її з комунальної у приватну власність.
Через незаконну передачу землі в приватну власність у 2018 році ЛМР звернулася до суду. Тоді Галицький районний суд Львова арештував цю землю, але згодом компанія це рішення оскаржила в суді. У 2019 році Львівська обласна прокуратура звернулась до суду про витребування цієї ділянки.